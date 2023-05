Newsletters

Nul ne l’a oublié : en juin 2019 sortait l’album Blake et Mortimer, Le dernier pharaon. Gunzig, Van Dormael et Durieux étaient réunis autour de François Schuiten pour cette bande dessinée. Mais stupeur : le dessinateur annonçait que cette BD serait son dernier album. Mais qu’est-ce donc que ce fameux Retour du Capitaine Nemo ?

Flammarion a annoncé ce mercredi 10 mai, la parution le 24 mai, d'un nouvel ouvrage de Michel Houellebecq. Et pas n’importe lequel : le récit de sa rencontre avec un réalisateur néerlandais et le film à caractère pornographique qui en a résulté... Mais pas seulement : 112 pages et un titre des plus clairs, Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023.

Selon un document publié par le Bureau américain des brevets et des marques, LemonInc, une des filiales de ByteDance, propriétaire du réseau TikTok, s'intéresserait à l'édition. Le groupe ouvre une nouvelle entité, destinée à des produits et services pour la publication et la diffusion de livres numériques.

Les équipes Nathan, qui depuis plus de 30 ans accompagnent le célèbre personnage T’choupi, ont la tristesse d'annoncer la disparition de Thierry Courtin, son créateur. Elles adressent leurs plus sincères condoléances à son fils, à toute sa famille et ses proches.

Mais aussi une autrice d'un livre jeunesse sur le deuil qui aurait assassiné son mari, Le Mépris de Jean-Luc Godard restauré, les auteurs qui n'ont plus confiance en leurs éditeurs...