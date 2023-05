Newsletters

Qu’on soit fan de Jane Austen ou pas, la question se pose naturellement : une nouvelle traduction, pour quoi faire ? Et pourquoi avoir choisi de retraduire Emma au lieu des plus populaires Orgueil & Préjugés ou Persuasion ?

Infatigable promoteur du Loto du patrimoine, Stéphane Bern se lance dans une nouvelle saison du Monument préféré des Français, émission créée en 2014. Un appel aux votes est ouvert, pour désigner le monument qui représentera chacune des régions françaises lors du concours. Plusieurs institutions et lieux littéraires notables sont en lice...

Présentes lors d'une manifestation pacifique contre la corruption et pour la liberté d'expression en juillet 2020, au Zimbabwe, Tsitsi Dangarembga et Julie Barnes ont été condamnées en septembre 2022. Elles écopaient alors de 6 mois de prison avec sursis et à une amende, pour « incitation à la violence ». Une cour d'appel a cassé le jugement et innocenté les deux accusées.

Comment rendre visible et donner voix à ceux qu’on ne voit et n’entend pas ? Entre récits, révoltes, poésie et politique, cette semaine, La Grande Librairie est au plus près du réel. Quatre livres pour quatre parcours, quatre cheminements intimes et collectifs qui nous obligent et qui nous engagent. Les invités de cette édition hebdomadaire sont Didier Eribon, Nicolas Mathieu, Ariane Ascaride et Mattia Filice.

Mais aussi La Grande Librairie qui fait entendre des voix inaudibles, les nouveaux mots du Petit Robert, un périple de 5000 km le long à longer le littoral atlantique...