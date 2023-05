Newsletters

La parole publique de Daniel Kretinsky et Pierre Leroy est rare, alors quand les deux se livrent à quelques jours d’intervalle, l'oreille se tend. D’un côté, un milliardaire tchèque des plus ambitieux qui a officiellement signé « une promesse de vente » avec Vivendi pour se rendre propriétaire à 100% d’Editis. De l’autre, le président du premier groupe éditorial français qui crainddrait presque de ne plus l’être sous peu...

Des chercheurs ont découvert que les versions de ChatGPT avaient été entraînées sur des livres protégés par des droits d’auteur. Les résultats publiés démontrent clairement le recours à des œuvres protégées pour améliorer les capacités de l’IA. De quoi ouvrir grand les portes d’une plainte pour violation du copyright…

Le programme RISE Bookselling, et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), présentent les résultats de leur première étude sur le thème des retours de livres. Cette initiative triennale est co-financée par l’UE et gérée par l'EIBF. Il vise à développer, renforcer et maximiser les capacités et la résilience du secteur européen de la librairie.

Si les réseaux sociaux nous ont prouvé une chose, c’est que les amateurs de livres sont toujours prompts à se réunir en communauté. Après Booktube sur YouTube, Bookstagram sur Instagram et Booktok sur TikTok, Klerb tire son épingle du jeu. Cette application se présente comme un moyen de rencontrer des gens proches de soi avec les mêmes goûts littéraires…

Mais aussi une bibliothécaire américaine qui s'oppose à la censure, une histoire des femmes, un auteur chinois dissident en danger...