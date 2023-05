Newsletters

Du jeudi 13 au dimanche 18 avril, les férus de science-fiction se sont rassemblés à la MJC Monplaisir, à Lyon. Le temps de quelques jours, ils et elles ont pu se laisser porter par la programmation du festival des Intergalactiques. Une onzième édition pleine de surprises… et surtout très prisée des lecteurs et des lectrices de tout l’hexagone.

La Haggadah est un texte, aux versions infinies, lu à haute voix durant le rituel de la Seder, à l’occasion de la Pâque juive. Les participants, autour d’une table, se racontent le récit vétérotestamentaire de l’Exode. L'un des plus anciens exemplaires qui nous est parvenu est La Haggadah de Sarajevo. Le manuscrit enluminé du XIVe siècle a miraculeusement traversé le temps, survivant à certains des plus terribles épisodes de l’Histoire européenne.

Les coûteuses solutions sur le marché, pour surveiller, traquer et lutter contre le piratage, se révèlent rarement à portée de toutes les bourses. Pour les petites structures, l’Organisation internationale de la propriété intellectuelle déploie son nouvel outil : WIPO IP Diagnostics. Un module gratuit, offrant différentes fonctionnalités.

Les finalistes du Prix Roger Nimier 2023 ont été révélés. Le lauréat ou lauréate de cette année sera annoncé le 30 mai à 19 h dans le Salon Roger Nimier du Fouquet’s.

