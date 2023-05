Newsletters

Ou comment une naturopathe a publié une bible complète sur le sexe féminin. Sous l’angle du scientifiquement argumenté et du pragmatisme Nadège Billery évite toutes considérations spirituelles communément appelées « perchées ». Un livre exceptionnel sur les soins féminins intimes naturels, qui s'adresse à toutes, sans exception.

Fritz Angst (peur) est devenu Fritz Zorn (colère) : entre les deux, la maladie, la plus angoissante de toutes : le cancer. Un terrible mal qui lui retira la vie à quelques verstes de sa 33e année. La fin d’un parcours sans péripétie majeure, et ce fut bien le problème : né pour la lutte, sous l’égide de la planète Mars, la paix le tua, il en est convaincu, à petit feu…

Journaliste sortie de Science Po, Camille Teste change de vie et devient prof de Yoga en 2020. Fini les questions politiques pour le développement personnel en groupe ? Il n’en est rien : l’ancienne spécialiste des enjeux de justice sociale, toujours aussi engagée, se propose d’allier le militantisme avec le « bien-être ». Entreprise des plus contemporaines.

Allons-y tout de go, quel extraordinaire livre que celui-là ! Surprenant dans sa forme du fait de son auteur, Dimitri Delmas, auteur et illustrateur de plusieurs albums documentaires, fascinant dans le fond. La collection inavouable, titre publié chez Flammarion, à paraître ce 3 mai, est une sorte d’ovni du livre d’histoire. On enquête, on découvre, on s’interroge, « si j’étais né en 17… » disait le chanteur.

Mais aussi une famille presque humaine en cavale, une pionnière de la psychiatrie française oubliée par l'Histoire, la voix fondatrice de l’afroféminisme...