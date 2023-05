Newsletters

Il s'est fait plus que remarquer avec Dune le Mook, il anime les podcasts C’est plus que de la SF et sa déclinaison C’est plus que de la Fantasy. Il intervient également dans Le Point Pop et prépare un roman graphique de science-fiction chez Casterman. Comme cela ne suffisait pas, à compter de ce mois de mai, il devient rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant.

Le couperet tomberait dans les prochaines semaines sur les outils d’intelligence artificielle générative : l’Union européenne est proche de ratifier une loi à l’encontre des ChatGPT et autres Midjourney. Ils devront, si le projet de loi arrive à son terme, divulguer tout matériel protégé par le droit d’auteur utilisé pour développer leurs systèmes. Et seront classés, entre autres, en fonction de leur « niveau de risque ».

Il faut l’admettre : une manifestation reposant sur un modèle mensuel a bien quelque chose d’infiniment singulier sur les territoires francophones. Mais quoi de mieux pour que le plaisir se prolonge, tout en répondant à une demande du public ? Les 27es Rendez-vous de la Bande dessinée, à Amiens, bien entendu, ouvriront leurs portes du 3 au 25 juin.

Edouardo, connu pour le titre de Je t'aime le lundi, dédie une chanson à l'Académie française. Ce titre accompagne la 19e candidature du chanteur pour un des fauteuils laissé vacant sous la Coupole.

Mais aussi deux livres trop proches, les jeunes qui lisent de moins en moins pour le plaisir, le jour où une truie fut accusée de meurtre... et condamnée au bûcher...