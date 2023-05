Newsletters

Pas forcément des plus convaincantes, l'exposition Ramsès, l'or des pharaon est à découvrir à la Grande Halle de La Villette jusqu'au 6 septembre 2023. Elle raconte le règne du plus célèbre d'entre tous ces monarques égyptiens, dans une scénographie toutefois agréable, et ce malgré le volume de visiteurs. Et surtout, nous rappelle quelque chose sur l'art de la caricature...

Fondée en 2006, la société suédoise Storytel a étendu ses services à de nombreux territoires, dont la Norvège, où il représente plus de 50 % du marché du livre audio en streaming. Une domination inquiétante pour certains éditeurs du pays, qui dénoncent des pratiques discriminatoires envers une partie de la production littéraire.

Quels lecteurs sont les écrivains ? Par quels désirs sont-ils animés ? Quelle place réservent-ils à celles et ceux, illustres ou inconnus, qui les ont précédés ? Cette semaine, La Grande Librairie propose quatre livres qui font la part belle au désir et au destin. Les invités sont Régis Jauffret, Sophie Marceau, Jean-Christophe Grangé et Pierre Michon.

La librairie-café indépendante lyonnaise, spécialisée dans la littérature de voyage, a fermé ses portes le 29 avril au soir. Ouvert depuis 25 ans, l'établissement disparaît, mais la seconde enseigne du même nom officiera toujours en métropole lyonnaise.

Mais aussi le stress, l'anxiété, la dépression... après son premier livre... l'mpérialisme linguistique, la plus grande fête du Livre...