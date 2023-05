À la une

Candidat malheureux à la présidentielle de 2017 — sans même avoir accédé au premier tour — Bruno Le Maire mène bon pied bon œil, une carrière d’auteur depuis 2004 et son premier ouvrage Le ministre (Grasset). L’homme n’est pas le plus prolifique des politiciens en la matière ni le responsable de la surproduction d’essais politiques. Mais ministre et écrivain, voilà qui interroge…