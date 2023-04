Newsletters

L'éditeur taïwanais Li Yanhe était porté disparu depuis un voyage en Chine au mois de mars. Pékin a révélé ce mercredi 26 avril, qu'il est en réalité emprisonné suite à des soupçons d'activités menaçant le territoire... Les réactions des ONG internationales et de l'Union internationale des éditeurs sont unanimes : sa libération est urgente.

Pour la clôture de la Foire du Livre de Londres, l’agence littéraire Jenny Brown Associates a inauguré un prix pour les primo-romanciers anglo-saxons âgés de 50 ans et plus. Le premier lauréat de cette nouvelle récompense recevra 1000 £ et se verra offrir une semaine à Moniack Mhor, près d’Inverness en Écosse, pour une résidence d'écriture.

Par un communiqué, Amazon France a annoncé « officiellement » l'ouverture de son propre service d'impression à la demande pour le territoire français. Implanté en région parisienne, il permet aux auteurs autopubliés et éditeurs de produire dès la commande par un client, avant une expédition « rapide et efficace ».

Mais aussi, la BnF présente au public le Chansonnier V ou Chansonnier La Vallière, dans le cadre de l’exposition La poésie médiévale au Pôle culturel Saint-Vaast d’Arras. Ces recueils de chansons et pièces lyriques prend sa source au XIIe siècle dans l’activité des troubadours en Provence et dans le Sud-Ouest de la France...