Monsieur Remarquable possède un faciès avantageux, équilibré, de ceux que les gens regardent, apprécient et même admirent. Et ça, Monsieur Remarquable le sait. Il le sait très bien même. Peut- être un peu trop. Il se prend souvent en photo, constamment, en selfie, posant devant l’appareil qu’il déclenche lui-même. Mais un jour, il comprend que chaque photographie emporte avec elle une part de sa physionomie. Monsieur Remarquable retrouvera-t-il ce qui faisait sa fierté, sa raison d’être ?

Entre Paris et Amsterdam, La pire amie du monde est le témoignage unique et sincère d’une jeune femme égarée, à qui la vie n’a pas toujours fait de cadeaux. Cyr, qui vient de perdre son meilleur ami, doit écrire un discours pour son enterrement. Mais quand cette amitié a pris plus de place que n’importe quelle autre relation dans sa vie, comment coucher sur le papier tous ses souvenirs ?

Les demoiselles du club de littérature ont l’habitude de lire ensemble des scènes particulièrement sensuelles. Mais lorsque l’un d’elles déclare qu’elle voudrait faire l’amour avant de mourir, les tabous sont brisés. Entre malaise, curiosité et malentendus, voici l’histoire de cinq lycéennes qui s’ouvrent au désir.

Journaliste sortie de Science Po, Camille Teste change de vie et devient prof de Yoga en 2020. Fini les questions politiques pour le développement personnel en groupe ? Il n’en est rien : l’ancienne spécialiste des enjeux de justice sociale, toujours aussi engagée, se propose d’allier le militantisme avec le « bien-être ». Entreprise des plus contemporaines.