À New York, ce mardi 25 avril a vu l'ouverture d'un des procès impliquant Donald Trump, accusé d'avoir violé une autrice et journaliste, E. Jean Carroll, au milieu des années 1990. Le président s'était défendu de manière étonnante, arguant qu'elle n'était « pas son genre » et qu'elle cherchait à faire du bruit à l'approche de la sortie de son livre. Quelques mois plus tard, Carroll déposé deux plaintes. Une pour diffamation et une pour viol.

L'association des bibliothécaires américains a révélé un palmarès des ouvrages les plus visés par la censure en 2022. Sans surprise, les titres évoquant les identités de genre et les relations affectives des personnes LGBTQIA+ y sont largement représentés. Dans le top 5 il y a Gender Queer de Maia Kobabe et All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson.

Tout de même une bonne nouvelle : ce printemps, Alan Moore fera son grand retour en tant qu’auteur. Son recueil de textes, Illuminations, paru en octobre 2022 arrivera en librairie le 7 juin prochain. Le nom du traducteur n'est pas encore connu. Il y explore les thèmes de la magie, de l’occultisme, de la psychologie et de la philosophie.

Mais aussi, lundi 24 avril la bibliothèque Guildhall de Londres a exposé un exemplaire de la première édition, appelée First Folio, d'un recueil de pièces de William Shakespeare. Il contient 36 pièces, dont 18 qui n’avaient jamais été imprimées auparavant.