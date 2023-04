Newsletters

Orhan Pamuk le Nobel de littérature, est invité au Collège de France proposera du 9 mai au 30 mai 2023. Il abordera, dans un cycle de conférences avec Orhan Pamuk. Il abordera le paradoxe du romancier ou encore, la créativité et la maîtrise. Et pour celles et ceux qui ne sont pas anglophones : une traduction en français sera réalisée simultanément.

Le 19 avril 2023, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a présenté en Conseil des ministres un projet de loi « relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 ».

Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek continuent leur périple à vélo à travers les librairies. Arrivés en Géorgie, ils se confrontent à la police locale et prennent des bains avec Géorgiens qui s’arrosent à grands verres de vodka !

Ecrit au XIIe siècle, le Carmina de Urinarum Judiciis (Poème sur les Urines) de Gilles de Corbeil, s’étend sur 352 versets. Ce poète et médecin du Moyen Âge perce les secrets de l'urine.