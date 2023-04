Newsletters

La journée fut dense chez Vivendi, entre l’assemblée mixte des actionnaires, la présentation des résultats financiers du premier trimestre, la création d’une nouvelle maison chez Editis (Récamier) et la promesse de vente qu’a signée Daniel Kretinsky pour le groupe éditorial. Chargée, bien chargée…

Pour les bibliothécaires américains, ce fut un soulagement — mais pétri d’inquiétudes. On évoque depuis des mois les vagues de censure dans les bibliothèques publiques et scolaires des États-Unis. Or, elle frappe aussi leurs confrères britanniques. De quoi se sentir moins seuls, ou plus seuls encore ?

Outre-Manche, on a trouvé du réconfort dans l’ouvrage inachevé qu’a laissé Hilary Mantel : Provocation, une version personnelle d’Orgueil et préjugés. Ou l’hommage de Mantel à Jane Austen.

Et puis, Beigbeder, dont le livre ne se vend pas par palettes, mais dont les interventions dans la presse suscitent des vagues de colère. D’ailleurs, même son apparition à la librairie Mollat, à Bordeaux, a fait couler de l’encre : l’accueil fut mouvementé…

Faut-il lorgner du côté des étoiles ? Le spationaute Thomas Pesquet garde les pieds bien rivés au sol. Il a tout juste créé sa société, Arcturus, dont les différentes missions englobent… la publication de livres. « Pousse-toi de mon soleil », avait un jour répondu un certain Diogène.

