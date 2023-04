Newsletters

On n’est pas à un paradoxe près, dans l’édition. Et moins encore, quand il s’agit de l’univers numérique. On se souvient qu’au lancement d’Amazon en France, il s’était trouvé des éditeurs pour affirmer : « Des livres vendus sur internet ? Aucun avenir. » 23 ans plus tard, un livre sur cinq est vendu sur le net. Mais le traitement des acteurs du web demeure à géométrie variable.

GFK a publié une étude sur le premier trimestre 2023 du marché du livre. L’organisme partenaire du Festival du Livre de Paris met en évidence une augmentation du chiffre d’affaires. La littérature générale est le genre le plus acheté par les Français et Françaises, quand les ventes de manga et BD sont en baisse.

Une étude conduite au cours du premier trimestre 2023 met en évidence les déséquilibres structurels dans le fameux binômes éditeur/auteur. La situation concourt à la fragilité économique des seconds, tout en menaçant la vitalité et la diversité de la création littéraire en France.

L’arrestation en début de semaine d’un agent littéraire français, à Londres, a littéralement frappé de stupeur l’industrie. Venu pour la Foire du livre de Londres, Ernest, 28 ans, a été interpellé, car soupçonné de représenter un danger du type terrorisme. Une procédure choquante pour Jean-Yves Mollier, universitaire et spécialiste de l’édition contemporaine.

Mais aussi le slam, vivier de poètes et romanciers, les préférences des français en matière de lecture, les auteurs britanniques engagés dans l'écologie...