Newsletters

Chopin naît à Varsovie en 1810 et part à Paris. Musicien, amant de George Sand, figure du Romantisme... il est loin des images « le plus souvent convenues, soit mièvres, soit fausses » que selon son biographe Alain Duault, on lui accole. Retour sur l'existence de celui qui fut une étoile filante de la musique.

Quelques années avant la naissance de Chopin, Saint Just traversait lui aussi les rues de Paris. Il les marqua au fer rouge en défendant la Terreur pendant la Révolution Française. Comment un homme, aussi jeune soit-il, peut changer en si peu de temps ? Comment une société réussit à transformer un homme en vingt-deux mois ? Antoine Boulant écrit Saint-Just. L'Archange de la Révolution et questionne la figure et les contradictions de l'« archange de la mort ».

Quant à lui, Frédéric Beigbeder s'est tant fait connaître pour les livres qu'il écrivit et publia que ses frasques. Dans ses Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé (Albin Michel) il enchaîne coups d'éclats et digressions sur l'actualité politico-sociale, et se pose en victime d'un système qui évolue après MeToo.

Mais aussi, année 2055. Presque toute l’humanité a été emportée par des ondes sismiques gargantuesques, meurtrières. « 99,89 % » de la population du monde entier ont disparu. Ces mouvements partout sur la planète ont, par ailleurs, eu un autre effet, plus surprenant : celui de faire pousser des monts, plus hauts que les nuages. Des monstres montagnes, immenses, mystiques.