Décidément, le grand salon de l’édition française aime se prendre les pieds dans le tapis. Lors de sa conférence de presse de mi-février, il dévoilait un prix d’entrée de 5 €, ciblant les plus de 26 ans. Sauf qu'en 2022, le Festival du livre de Paris était gratuit pour tous. Et léger couac : aucune mention dans les contrats qu'ont signés les exposants.

Le 17 avril, un responsable d’édition français en déplacement au Royaume-Uni a été arrêté pour suspicion de terrorisme. Les éditions La fabrique et Verso Books appellent à un rassemblement en soutien et réclament sa libération ainsi que l’abandon des poursuites. Leur message est ici reproduit en intégralité.

Comment avoir les pieds sur terre quand on dirige un pays ? Sommes-nous seuls dans l’Univers ? La poésie permet-elle d’atteindre les étoiles ? Cette semaine, La Grande Librairie nous embarque de la terre, dans ce qu’elle a de plus terre à terre, jusqu’à l’infini. Marc Dugain, Nathalie Cabrol, Jean-Pierre Luminet et Arthur Teboul seront de la partie.

Amazon et Tolkien Estate, société responsable du patrimoine et de l’héritage de J. R. R. Tolkien, ont été accusés de violation de droit d’auteur par un romancier américain, Demetrious Polychron. Ce dernier affirme que son travail a été volé pour le scénario de la série, Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, diffusée sur Amazon Prime Video. Il réclame pas moins de 250 millions $...

Mais aussi David Grossman et la fausse démocratie d'Israël, un manuscrit du Vatican dévoile un chapitre caché de la Bible, la municipalité de Rognac suspend deux bibliothécaires...