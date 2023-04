Newsletters

Mi-février, lors de la conférence de presse, les intervenants se succédèrent pour officialiser la manifestation. Territoire voisin et ami de la France, l’Italie succède à l’Inde comme pays invité. Et de rappeler qu'en 2022, furent réunis 90.000 visiteurs, 800 auteurs et 300 éditeurs. La mouture 2023, du 21 au 23 avril, en rassemblera plus : 100.000 sont espérés, et particulièrement le public adolescent.

Le 7 mars, le jury du Prix Frontières-Léonora Miano dévoilait la lauréate 2023, Dima Abdallah, pour son deuxième roman Bleu nuit, édité chez Sabine Wespieser éditeur. À l’occasion du festival Livre à Metz, cette dernière a été reçue au Palais du Gouverneur de la ville. ActuaLitté en a profité pour s’entretenir avec la gagnante.

Acheter, c’est voter. Partant de ce constat, Label Emmaüs transforme la vente en ligne en acte militant. Et s’appuie sur les livres pour conférer plus de poids à son action. « Un livre en ligne, plus éthique », voilà tout l’objet de la campagne qui s’ouvrira ce 18 avril. Ou favoriser la solidarité plus que la destruction de livres.

Le bilan de cette édition du festival Livre à Metz sera tiré dans quelques jours, le temps de réunir les données et de prendre du recul. En attendant, Aline Brunwasser fait un pré-bilan avec ActuaLité, en ce dernier jour de festivités.

Mais aussi Sabine Huynh, Prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie, L'Allemagne qui tente à son tour l'aventure d'un Pass Culture, Denoël qui acquiert le livre de Gillian Anderson...