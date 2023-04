Newsletters

Ce 23 avril incarnait deux dates notables : la journée mondiale du livre et la fin du Festival de Paris. Dans le premier cas, les librairies indépendantes étaient en liesse, offrant fleurs, ouvrages et autres à leurs clients. Dans le second, le visitorat aura rempli les salles du Grand Palais Éphémère, avec 30 % de visiteurs en plus.

Oh, non, pardon : 13 % en fin de compte. Mais un léger couac de communication a, comme qui dirait, conduit à ce que l’on se réjouisse de 117.000 visiteurs… pour finalement aboutir à 102.350. Ce qui fixe tout de même le niveau des entrées à un flux de près de 52 entrants par minute.

Contrôle de sac compris. Hmm… Définitivement, la nouvelle édition de feu Livre Paris ne sait plus quoi inventer. Mais derrière le bilan suroptimiste des organisateurs (peut-il réellement en être autrement ?) et contradictoire (en regard de ce que le pays invité a annoncé), se cache celui des exposants, qui viendra au cours des prochains jours.

La plus préoccupante des questions ? Le nombre de livres abandonnés par les clients, qui ont préféré jeter les ouvrages dans les allées plutôt que d’attendre des heures avant d’accéder aux caisses. Des exemplaires certes rapportés sur les stands des éditeurs, mais dont certains, endommagés ou dédicacés, s’avéraient impossibles à remettre dans le circuit.

Combien de ventes ainsi perdues ? Eh bien, ajoutons-y, celles d’un visitorat moins scrupuleux, parti avec des livres non payés, tant le système de contrôle à la sortie se serait montré laxiste. 2023, une grande édition ? Probablement : grande en enseignements et en corrections essentielles à apporter pour 2024, sous peine de s’aliéner la profession définitivement.

Heureusement, il y avait d'autres choses à découvrir, ce week-end...