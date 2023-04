Newsletters

Le magazine américain Time a rendu publique sa liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année 2023, avec plusieurs auteurs et autrices dans le palmarès. En son sein, Tracie D. Hall figure ainsi dans la section « Icônes », aux côtés de l'acteur Pedro Pascal et du Roi Charles.

Le festival Le livre à Metz accueille, comme chaque année, des romanciers et essayistes qui comptent au niveau national. Une force qui ne doit pas faire oublier la présence, tout aussi riche, de ces auteurs, libraires et éditeurs de la ville et de la région Grand Est.

Nouveau lieu de résidences d’écriture et de programmation littéraire, la Villa Valmont offre une place privilégiée aux femmes autrices. Elle ouvrira le 26 avril dans la métropole de Bordeaux.

La finale de Si on lisait à voix haute se rapproche, et l'on connaît maintenant les 8 finalistes de la quatrième édition du concours de lecture. Huit élèves ont franchi les trois étapes de sélection : d’abord au sein de leur classe, puis au niveau de leur académie et enfin au niveau national. Ces jeunes âgés de 12 à 18 ans participeront à la grande finale qui sera diffusée sur France 5.