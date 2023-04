Newsletters

L'évènement littéraire L’autre Salon se tiendra au printemps 2023, en même temps que le Festival du Livre de Paris. Des centaines d'éditeurs indépendants seront présents pour échanger sur les oeuvres qu'ils publient, leurs conditions de travail et l'économie du livre.

BavAR[t]soufflera bientôt sa première bougie. Ce jeu mobile de géocatching culturel permet de visualiser et de capturer des œuvres d’art en bas de chez soi ou lors de ses déplacements. Et pour fêter cet anniversaire, Yannick Pazzé, cofondateur de l’application annonce le projet librairie numérique hors les murs pour la fin du mois.

Haruki Murakami réapparaît après six années sans publication. Il sors The City and Its Uncertain Walls (La ville et ses murs incertains), un ouvrage de 1200 pages publié aux éditions Shinchosha et pour l'instant, uniquement disponible en japonais.

HBO Max officialise l'annonce de l'adaptation en série de Harry Potter. Après la publication du premier livre en 1997, les romans n'en finissent pas de nourrir l'industrie. Et ce n'est pas pour déplaire à JK Rowling qui sera la productrice exécutive de cette nouvelle production.