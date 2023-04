Newsletters

Parmi les vagues de censure qui traversent les États-Unis, celle qui s'est abattue sur la Floride s'inscrit dans la durée. D'autant plus que le gouverneur républicain de l'État, Ron DeSantis, attise le mouvement. Ses adversaires démocrates espèrent lui rendre la monnaie de sa pièce, en faisant censurer son propre livre...

Le Prix Montluc Résistance et Liberté, qui récompense chaque année un ouvrage évoquant la résistance à l’oppression sous toutes ses formes, a été décerné ce 7 avril 2023. Kaouther Adimi, écrivaine a été primé pour son ouvrage Au vent mauvais aux éditions du Seuil.

C’est à la fin du XIXe siècle, et plus exactement en 1896, que le savant Suédois Svante August Arrhenius – futur Prix Nobel de chimie –, évoqua pour la première fois la théorie de la serre chaude. Selon lui l’accroissement de la quantité de C02 dans l’atmosphère sous l’effet de l’utilisation des énergies fossiles réchauffe la Terre. Mais il estimait que cette hausse des températures ne présageait pas forcément un désastre écologique.

Mais aussi, une lettre de Charles Dickens à l’attention du comédien français François Regnier, sera mise aux enchères au Lion Heart Autographs à New York. L'auteur britannique mentionne un ami à lui et « peintre célèbre » réalisant une œuvre sur la mort de Molière. Le portrait et l'identité de l'artiste sont inconnus à ce jour. La future vente de la missive lance donc le top départ d’une chasse au tableau.