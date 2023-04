Newsletters

Les ministres de la Culture et de l'Économie ont cosigné un arrêté, daté du 4 avril et publié au Journal officiel ce vendredi 7 avril. Le texte établit un montant minimal de tarification du service de livraison du livre dans la loi, avec une entrée en application 6 mois plus tard, en octobre prochain.

Connaître ses lecteurs, leur parler plus efficacement, les conseiller, les orienter… pour finalement leur suggérer l’ouvrage qui les emportera. Dans l’émission Encré dans l’écran, Matthieu Moreau, fondateur de Netemedia, explore les outils que propose internet : comment s’en servir au mieux, quand on est éditeur ? Et pour cette émission, c’est dans le monde du polar qu’il mène l’enquête…

En partenariat avec La Sofia, ActuaLitté propose de retrouver l'intégralité des échanges et débats qui se sont tenus lors des États Généraux des Festivals et Salons du Livre, ces 16 et 17 mars, à la Maison de la Poésie. On retrouvera dans le dossier consacré à l'événément les différentes interventions en format podcast, pour mieux profiter de ces échanges.

En République tchèque, à Brno, ville natale de Milan Kundera, s'est ouverte le 1er avril une nouvelle bibliothèque. Une date qui ne marque pas seulement une farce généralisée, mais aussi l'anniversaire de l'auteur de l'Insoutenable légèreté de l'être (trad. François Kérel), qui a fêté ses 94 ans. 3.000 exemplaires d'auteurs tirés de la collection personnelle de Kundera constituent le fonds de l'établissement.

Mais aussi Stéphane Duret président des éditions Dalloz, la délicate accessibilité des livres illustrés, la Foire du Livre de Londres qui cède sa place...