Énième rebondissement dans l’examen du dossier Vivendi/Lagardère : Bruxelles reporte son report, après que lui ont été communiqués de nouveaux documents. Le groupe de Yannick Bolloré a fait part de remèdes supplémentaires, et la Commission européenne repousse encore sa décision au 14 juin. Attendue le 19 avril, la date avait déjà été repoussée au 23 mai.

On doit à Brandon Sanderson quelques grandes sagas de fantasy et de science-fiction – à ce titre, Livre de Poche publiera ce 12 avril le tome 2 de Projet secret, en version classique et luxe. Le romancier se présente aussi comme grand fan d’Elden Ring, un jeu de rôle manifestement addictif. Et surtout, dont l’édition gagnerait à s’inspirer.

Thibault Ferreira et Wilfrid Duval, les deux Toulousains fondateurs de la plateforme de piratage, Zone-Telechargement, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Toulouse à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, et 50.000 € d’amende. Les amis avaient déjà purgé une peine en 2017, ce qui leur permet de ne pas faire un jour de prison supplémentaire.

Kobo France présentait ce 5 avril l'Elipsa 2E, sa dernière liseuse. Les précommandes sont ouvertes et la commercialisation interviendra le 19 avril. L'appareil présente de réelles évolutions dans les fonctionnalités et, clairement, la volonté d'une solution pour usage professionnel.

