Coco Chanel : Isée St John Knowles a voulu réhabiliter cette grande dame de la mode, sans pour autant passer sur toutes ses déviances, ni faire l’impasse sur certaines zones d’ombre. Un éclairage aux accents autobiographiques, souvent très éclairant, bien que (parfois) difficile à suivre…

Dans une ancienne caserne militaire se déroulent des ateliers où les artistes explorent différentes techniques en fonction de leur besoin d’expression : du dessin à la peinture en passant par la gravure sur bois, le monotype, la vidéo ou encore la sculpture et le textile, chaque résident se voit offrir la possibilité de s’épanouir dans la pratique de son choix...

Comment naît un signe, quel est son rapport avec la parole et qui le comprend ? Silvia Ferrara célèbre le grand saut vers l’abstraction, qui a mené bien plus tard à l’alphabet. Avant la lettre, s’émerveiller de la formidable capacité humaine de l’imagination, le besoin d’imager le monde au-delà de sa représentation et de lui donner sens.

Flamanville, 1974. Ce petit village du bout du monde, à la pointe du Cotentin, se déchire à l’annonce de la possible construction d’une centrale nucléaire. La fermeture de la mine de fer douze ans plus tôt a provoqué chômage et morosité...

Mais aussi une fausse sérénité, un soir du réveillon de Noël 1800, l'espionne qui aimait les hommes...