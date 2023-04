Newsletters

L’Association des correcteurs de langue française (ACLF) a demandé l’été dernier au ministère de la Culture de se prononcer de façon claire et explicite sur le taux de TVA applicable aux travaux de correction. Les conditions d’exercice des correcteurs ont évolué ces dernières décennies, depuis le temps où ce métier ressortissait à l’imprimerie et souvent au salariat. Or, même si un certain nombre de correcteurs sont toujours salariés de maisons d’édition, beaucoup sont désormais indépendants.

Audible, filiale d’Amazon, part en quête de nouveaux clients. Et pour les sortir de leur terrier, expérimente une offre audiolivres et podcasts gratuite, financée par des spots publicitaires. Un modèle économique bien connu, qui dévoile la guerre ouverte entre les géans du web, autour de la publicité en ligne... Ou comment l'œuvre devient monétisable à l'envi.

Capitalisant sur le succès de son livre Rage, paru chez Simon & Schuster en 2020 (et non disponible en français), le journaliste Bob Woodward publie en 2022 un livre audio. Intitulé The Trump Tapes, il propose l'intégralité des entretiens avec celui qui était alors président des États-Unis. Estimant qu'il aurait du être consulté avant leur publication, ce dernier réclame désormais 50 millions $ de dommages et intérêts.

Déployée en totalité ce lundi 10 avril, l’ensemble des 31 librairies du groupe Nosoli proposent une nouvelle offre, celle de livres d’occasion. Poursuivant sa logique d’entreprise à mission, le 1er libraire indépendant multi-enseigne intègre dans son écosystème le cycle de l’économie circulaire.

