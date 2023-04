Newsletters

Le président du conseil de surveillance d’Actes Sud et mari de Françoise Nyssen, Jean-Paul Capitani a fait une chute mortelle en vélo ce 4 avril. Il a percuté une borne au centre-ville d’Arles. Il avait 78 ans.

Dans un entretien matinal de ce 3 avril sur France Inter, Beigbeder défendait son prochain livre, chez Albin Michel. Aux questions Sonia Devillers, l'auteur répond : « J'ai écrit sur les violences sexistes (...) quinze ans avant #MeToo. » Des mots qui ont fait bondir l'écrivaine Bénédicte Martin, qui se souvient d'un épisode avec l'auteur de 99 francs, en 2003...

Décidément, le romancier fascine : après l'exploration de ses romans, ses lettres captent toutes les attentions. Mnémos s'intéresse en effet à la correspondance de deux monstres sacrés de l’imaginaire : R.E. Howard (1906-1936) et H.P. Lovecraft (1890-1937). L'éditeur lance une souscription du 4 avril au 4 mai, sur la plateforme Ulule. Alors que Vincent-Pierre Angouillant a publié ce 9 mars un recueil de lettres choisies.

Pourquoi faut-il se souvenir, même du pire ? Et comment y parvenir ? Cette semaine, La Grande Librairie interroge la mémoire. Le passé intime et collectif. Celui qui détermine beaucoup de ce qu’on est. Celui qui remonte quand on s’y attend le moins. Celui qui nous déchire autant qu’il nous relie.

