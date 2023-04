À la une

Le Comité Editis rencontrait ce 31 mars les représentants du futur repreneur, Daniel Kretinsky. Et l’actionnaire avait diligenté une délégation de luxe : Branislav Miskovic, membre du board CMI, Business Development et M & A. Ainsi qu’un certain Denis Olivennes, président de CMI France. Au cœur des échanges, le devenir de l’entreprise, les conditions du rachat et les obstacles à venir.