Le début de l'année 2022 semblait assez rude pour les librairies, entre l'augmentation des prix de l'énergie, la guerre en Ukraine et deux élections majeures... Que dire de 2023, avec son inflation galopante, sa guerre qui se poursuit et un climat social plus tendu que jamais ? La hausse des prix des livres sauvera-t-elle, paradoxalement, le marché ?

Fin novembre 2022, on apprenait que le secrétaire général du groupe Editis, Jean Spiri, était nommé directeur de cabinet de Brigitte Macron, succédant à Pierre-Olivier Costa. En fonction depuis janvier de cette année, l’aventure auprès de la Première dame devrait s'arrêter sous peu, après que le normalien de 40 ans se soit trouvé dans une situation des plus gênantes…

Quelle belle littérature que celle qui nous est parvenue de la lointaine Antiquité : Virgile, Aristophane, Homère, Petrone... Des auteurs représentant en réalité une infime partie de la production littéraire de la Grèce et la Rome antique. La production n’a pas réussi à travers les millénaires, à l'instar des centaines de milliers de volumes perdus lors de l'incendie de la Bibliothèque d’Alexandrie.

Le 15 mars dernier, Z-Library ouvrait une campagne de dons pour se prémunir d'une nouvelle fermeture par les autorités. L'appel aux usagers a été entendu puisque la collecte compte déjà plus d'une dizaine de milliers d’euros.

Mais aussi un bilan de 4,2 milliards € de chiffre d'affaires, la sélection du Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires 2023, l’Italie qui célèbre Italo Calvino...