Le titre de l’ouvrage parle de lui-même : Coup d’État, sous-titré Manuel insurrectionnel. L’ambition de Juan Branco est claire : offrir les outils pour mener une révolution et en accepter toutes les conséquences… Ce dernier clôt une trilogie commencée avec Crépuscule (près de 110.000 ex. vendus en grand format, 57.000 ex. en poche, données Edistat).

Gravée sur des tablettes d’argile en cunéiforme, L’Épopée de Gilgamesh reste l’une des plus anciennes oeuvres littéraires au monde. Sa langue d'origine, l’akkadien des XVIIIe-XVIIe millénaires av. J.-C. n’est guère commode à prononcer...

Alexandrine Duhin lance l’Agence littéraire Alexandrine Duhin. Arrivée chez Fayard dans les années 2000, elle y est nommée directrice littéraire en 2017, et de repérer comme d'accompagner de nombreuses autrices et auteurs à succès en fiction et non fiction.

Pourquoi diable un président parle dans Pif Gadget ? Certains se souviennent que « le président qui ne devrait pas dire ça », avait convié la chaîne jeunesse Gulli et cinq enfants pour découvrir l’Élysée...

Mais aussi la sélection des Prix Françoise Sagan et Livre Inter 2023 révélée, Gallica qui numérise 10 millions de documents...