Diversité : ce sera le mot d’ordre. Et nous le revendiquons depuis les premiers temps de notre média. Cette semaine ne dérogera pas à cette règle.

On évoquera la haine ordinaire, ou encore l’Arménie d’hier et d’aujourd’hui. On parlera d’avenir, avec Le Calcul du papillon… et avec les grandes vacances qui se profilent, un peu, voici un Éloge de la plage. Autant de textes à découvrir en avant-première, dans nos colonnes.

Côté chroniques, bande dessinée, manga, ou encore Colette – toujours Colette, à l’occasion des 150 ans de sa naissance… Et puis, l’environnement toxique que représente le milieu minier. Un fameux titre…

Et nos petites douceurs hebdomadaires, les Michroniques, qui balayent aussi bien la vie d’Alexandre le Grand que celle de Pablo Escobar. À découvrir aussi, le dernier roman de Patrice Pluyette – une étrange affaire de cinéma…

Et bien d’autres.

Excellentes découvertes !