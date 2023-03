Newsletters

Une des collègues a été interpellée, « alors qu’elle manifestait pacifiquement », assure la librairie Le Monte-en-l’air, située à Ménilmontant. La structure avait fermé le temps de manifester le 24 mars dernier. Elle a toujours assumé un engagement politique et social marqué.

Le juge du tribunal d’Amsterdam chargé de l’affaire a statué : il est « incompréhensible que Houellebecq ait participé au tournage s’il trouvait l’accord vraiment problématique ».... L’auteur de Plateforme avait regretté son choix et tenté d’interdire un film « porno » en attaquant en justice le collectif néerlandais à l'initiative du projet, Kirac.

Ce 21 mars s'ouvrait La semaine de la langue française et de la Francophonie. Pour l'occasion, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) réunissait ses acteurs à l’Institut de France. En présence du chancelier de l’Institut, Xavier Darcos, la ministre de la Culture clôtura les échanges. Et d'en profiter pour partager une histoire aux accents de déjà-vu…

Après une tentative de boycott ratée du jeu tiré de l’univers de Harry Potter, Hogwarts Legacy, dernière initiative en date contre J.K. Rowling : brûler un tome de Harry Potter, et le partager sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui n’est pas passée sous les radars de la romancière à succès.

Mais aussi après Roald Dahl et James Bond, au tour d'Agatha Christie d'être corrigée, les ventes d'ebook en repli sur 2022 au Québec, la plateforme Bibliodyssée...