Ce 23 mars, un rapport au Parlement sur la langue française a été publié en parallèle de la semaine de la langue française et de la Francophonie qui s’est tenue entre le 18 et le 26 mars. Le document est porté par La Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), placée sous l’autorité du ministère de la Culture, dans le cadre de ses missions d’animation et de coordination des politiques dans son domaine spécifique.

La bâtonnière Julie Couturier avait estimé la peine « trop clémente », suite à la décision de première instance condamnant l’avocat. Emmanuel Pierrat a vu la sanction alourdie quand, en appel, la justice a prononcé une interdiction de 18 mois d’exercice – dont 6 avec sursis. Selon l’AFP, l’avocat de l’avocat, Me. Jean-Didier Belot, formera un pourvoi en cassation.

Millie Bobby Brown, l’actrice de 19 ans et icône de la série de sciences-fiction Stranger Things, se lance dans l'écriture avec un premier roman. Elle exhume son histoire familiale et le souvenir de la tragédie de Bethnal Green qui s’est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale.

À nous les roses, les étoiles et les allumeurs de réverbères ! Pour célébrer les 80 ans du Petit Prince, La Grande Librairie lui consacre une émission spéciale.

Mais aussi 250 000 albums à 3 €, l'écrivaine Maria Kodama qui rejoint son époux Jorge Luis Borges, des bibliothécaires en grève qui distribuent des “livres en retraite”...