L'organisation non gouvernementale PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, dresse un bilan de l'année 2022. À la crise sanitaire succède la guerre en Ukraine, mais bien d'autres pays restent dévastés par des conflits, des régimes autoritaires et des lois liberticides... Les auteurs et les journalistes figurent malheureusement parmi les victimes.

Plusieurs universitaires sont formels : l’intelligence artificielle (IA) ChatGPT rend le plagiat très difficile à détecter, surtout la quatrième et dernière version en date de l’outil d’Open AI. Ce constat a été étayé en mars dans un article académique signé par ChatGPT lui-même... Tout le monde s’est fait berner.

Les 13, 14, 20 et 21 mars 2023 ont, pour la première fois, vu des lycéens plancher sur les épreuves de spécialité du baccalauréat, dès le printemps, comme l'instaurait la réforme de 2019. Différents auteurs ont été étudiés par les élèves, dont deux références de la littérature de genre, Mary Shelley (1797-1851) et René Barjavel (1911-1985). Mais toujours une seule autrice.

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) « se réjouit » que le gouvernement du Québec ait annoncé hier, dans son budget 2023-2024, sa volonté d’encourager l’industrie du livre au Québec, de rehausser le niveau de littératie des jeunes ainsi que de promouvoir et de faire découvrir les œuvres québécoises.

