Après des années de sincères condoléances, le commerce de la librairie peut se targuer d'une résilience certaine face à la montée en puissance d'Internet, la désertion des centres-villes et la crise sanitaire. Le titre Forbes le place même à la tête des commerces les plus « imperméables à la récession »...

Sciences Po lance la Maison des Arts et de la Création. Avec cette initiative unique dans le paysage universitaire, l'IEP poursuit et renforce sa démarche innovante d’intégrer pleinement les arts au sein de ses enseignements. Ils dialogueront avec les sciences humaines et sociales. À ce titre, l’institution proposera une série de podcasts, en partenariat avec Aurélie Levy, animatrice de l’émission Écrire, et le magazine ActuaLitté.com.

Ayant quitté Fayard en juin 2022, la romancière Virginie Grimaldi s’était accordé un temps de réflexion pour identifier sa future maison d’édition. Un départ sur fond de séisme, alors que Sophie de Closets était remplacée par Isabelle Saporta — et de tractations Vivendi-Lagardère à peine voilées. Mais le nouveau livre de l’autrice est désormais annoncé.

Du 14 au 16 avril 2023, Metz fêtera l’arrivée du printemps sur la place de la République grâce à son festival qui allie littérature et journalisme. Le programme complet est désormais dévoilé.

