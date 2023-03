Newsletters

Une partie des trésors du baron bibliophile, Pierre de Crombrugghe, s’expose chez Christie’s à partir du 17 mars, avant d’être mise aux enchères le 23 mars. Plus de 200 pièces, d’incunables à des éditions rares du XXe siècle, offrant un regard sur l’évolution de la haute gastronomie : de traités à destination d’une élite nobiliaire au grand public.

L'assemblée générale annuelle de la Corporation du Salon du livre de Montréal s'est tenue le 15 mars 2023. 40 membres se sont réunis pour faire le bilan de la dernière édition, discuter des succès et des défis du Salon et élire le nouveau conseil d'administration. Une mise à jour de la planification stratégique a également été présentée, et son rapport annuel déposé.

Étienne Galliand, responsable des éditions Double ponctuation et membre du Comité éditorial de la revue Bibliodiversité (France), présente le prochain numéro de cette dernière. Transmissions et renouvellement : Comment pérenniser les entreprises du livre ? sera publié le 23 mars en tirage limité.

Découvrir l’industrie et ses métiers — la chaîne du livre, selon l’expression consacrée —, voilà le lot des étudiants de Master 1 en apprentissage. À travers la formation Commercialisation du livre, les voici engagés dans l’édition. Au fil de billets d’humeur, ActuaLitté propose des témoignages de celles et ceux qui seront les professionnels de demain.

Mais aussi Cécile Alix, Prix RTS Littérature Ados 2023, Anthony Passeron $ Prix du premier roman de Limoges...