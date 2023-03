Newsletters

Batman Chronicles 1988 volume 1 réunit les numéros de Batman publiés en 1988, assorti de numéros spéciaux qui permettent de mieux comprendre l’articulation des différents actes marquant de cette série, remettre en contexte la chronologie des aventures de l’homme chauve-souris (le volume 2 proposera les numéros de Detective comics).

Quel goût a l’existence quand celle-ci est menacée par un secret ? L’auteur italien Domenico Starnone esquisse une réponse dans son dernier roman publié en 2023, Nos fautes inavouées (traduit par Lise Caillat, Fayard) 2023. Histoire d’une vie, d'amours qui se télescopent et de souvenirs qui font l’effet d’une lame de rasoir.

La contrée de Léria. Un royaume où sont éparpillées quelques cités-États, petits pôles de sûreté face à des marées vertes, incontrôlables, faites de racine, de spore, de mousse et de poix. Des marées cruelles, qui recouvrent et avalent tout sur leur passage. Ces vagues de végétation meurtrières laissent pourtant des fruits merveilleux dans leur sillage, là où les cueilleurs de la Trame s’élancent comme sur un terrain de jeu, partent à la chasse, virevoltent et fendent l’air.

Une pandémie mondiale a imposé le port du masque à la population. Vingt ans plus tard, voir la bouche de quelqu’un est devenu le summum de l’intimité et du désir. Un jour, Hata aperçoit accidentellement celle de Natsuki. C’est le début d’une exploration timide des interdits… Entre romance et dystopie, New Normal pousse le « et si ? » assez loin pour construire un monde d’une conviction unique.

Mais aussi Pierre Maurel qui passe l'arme à gauche, Charles Quint sacré Roi d’Espagne un 14 mars 1516, l’inaction écologique et politique...