La Hongrie de Viktor Orbán censure et, parmi ses cibles, vise les libertés d'expression et de publication, les droits des enfants ainsi que ceux de la communauté LGBTQIA+ dans son ensemble. En juin 2021, le pays se dote d'une loi pour lutter contre « la propagande LGBT », une législation homophobe aux effets délétères sur la diversité éditoriale et la liberté d'expression. La Commission européenne a ouvert une procédure contre la Hongrie. Plusieurs organisation réclament dans un courrier reproduit ci-dessous, qu'elle soit soutenue par la France.

Un drame en chasse un autre : après la mort de son fils Daniel Auster en avril 2022 suite à une overdose, son père, le grand auteur Paul Auster, souffre d’un cancer, annonce sa femme, l’écrivaine Siri Hustvedt. La maladie a été diagnostiquée en décembre dernier. Le romancier âgé de 76 ans est notamment célèbre pour sa Trilogie new-yorkaise.

Depuis le mois de novembre 2022 en France, la plateforme de streaming Netflix propose une offre « Essentiel avec pub ». Pour 5,99 € mensuels, un accès à un catalogue de contenus audiovisuels, et une moyenne de 4 minutes de publicité par heure. Au Royaume-Uni, un éditeur s'est offert 10 jours d'une telle promotion pour le dernier livre de James Patterson.

Vivendi entre en négociations exclusives avec le groupe IMI, filiale de CMI, pour la cession de 100 % du capital d’Editis, apprend-on dans un communiqué du groupe.

Mais aussi une plateforme en ligne pour apprendre à lire, Gallimard qui publie le guide d'Hogwarts Legacy, Jamie Lee Curtis qui se lance dans la BD...