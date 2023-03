Newsletters

Certains marketeux auraient tout à gagner d’ouvrir plus de livres avant de lancer leurs campagnes de communication : ceux de Cofidis le démontrent avec un brio rarement égalé, sinon par les publicités d’un certain Ikea, encourageant à acheter du mobilier, plutôt que des livres. Désormais, on invite à s’endetter devant une télé neuve, plutôt que d’ouvrir un bouquin…

Fort heureusement, les livres, eux ne manqueront pas : le créateur de la saga Eragon, Christopher Paolini, annonce un nouveau roman, 20 ans après le début de ce fameux cycle de fantasy.

Deux grands porteurs de lectures se sont éteints : Elyne Bonnet, qui dans l’Aveyron et en librairie, aura oeuvré à partager son amour des textes. L’autre compte parmi ces figures de l’ombre : Philippe Bonnet fut traducteur du suédois… et on lui doit notamment d’avoir transmis les écrits d’un certain Henning Mankell.

D’autres encore ? Le label Sens dessus dessous chez Delcourt proposera fiction et documentaires aux jeunes lecteurs, pour ouvrir leur esprit.

Et pour ceux qui préfèrent les livres au cinéma, l’arrivée prochaine des Trois mousquetaires, ce 5 avril, d’après l’oeuvre éternelle de Dumas…

Autant de bonnes raisons de ne plus rater une campagne chez Cofidis ?

Excellentes lectures et bon début de semaine !