Les résultats financiers de 2022 pour Vivendi étaient attendus à plus d’un titre ce 8 mars. La date était aussi celle du repreneur d’Editis, enfin dévoilé. Sauf qu’entre temps, les choses se sont bousculées et la Commission européenne a sapé les ambitions du groupe vis-à-vis de Lagardère. Et lui fait voir 36 chandelles.

Prix polar au festival de Cognac 2018, Céline Denjean publie son 7e roman, Précipice, chez Michel Lafon sa nouvelle maison d’édition. Louise, Violaine et Thierry reprennent du service pour la seconde fois après Matrices (Marabout, 2022) et son enfer des usines à bébés. Cette fois, ce n’est pas Souviens toi l’été dernier, mais les réminiscences d'une époque vieille de 20 ans.

Politeïa, ou comment donner toute leur place aux idées ? Du 16 au 19 mars, à Thionville, se tiendra la première édition de cet événement, consacré « à la pensée ». Pascal Didier, président de l’association Des Mots & Débats, qui coordonne le festival, prend ici la parole.

En avril 2020 a débuté l’acquisition du groupe Lagardère par Vivendi. Au terme de l’OPA déclenchée deux ans plus tard, la structure annonçait son intention de céder Editis, dont il était propriétaire depuis 2018. Ce 8 mars, les résultats 2022 du groupe seront dévoilés, alors que depuis le 15 février, les offres des repreneurs sont désormais clôturées. Sauf que le projet de vente ne convainc pas vraiment.

Mais aussi Brigitte Giraud nouvelle jurée du Prix Fémina, Laurie Halse Anderson Prix Astrid Lindgren, la connaissance de soi...