Fondée en 2009, la plateforme de financement participatif KissKissBankBank avance aujourd'hui un total de 150 millions € de fonds collectés, dont 13,8 millions € l'année dernière. Pour rester pertinente face à la concurrence et à l'émancipation de certains porteurs de projet, notamment dans l'édition, KKBB présente de nouvelles offres, avec plus de paramètres et d'accompagnements.

Lise Boëll, transfuge de TF1, a intégré les éditions Albin Michel en 1997 pour devenir Directrice éditoriale en publiant de nombreux best-sellers. Notamment le phénomène mondial Dora l'exploratrice, qui a fait d'elle une éditrice à succès avec plus de 35 millions d’exemplaires vendus.

Les éditions Dargaud ont annoncé le décès de Thierry Cailleteau le 22 février dernier à l’âge de 63 ans. Avec son ami Olivier Vatine, il débute avec les tribulations rocambolesques de deux adolescents, Fred et Bob, en forme d’autoportraits fictionnés. Passe par l’école Fluide Glacial, et s’essaye à plusieurs genres, du western à la SF. Il connaît aussi l’expérience de directeur éditorial à la maison Vents d’Ouest.

Ce mardi 28 février, Guillaume Meurice et Nathalie Gendrot étaient invités par Quotidien pour la tant attendue sortie de leur livre Le fin mot de l'histoire. 201 expressions pour épater la galerie, d'abord refusé par Editis puis repris par Flammarion. Le chroniqueur de France Inter a profité de l'occasion pour confirmer une attaque en justice pour « non-respect du contrat d'édition ».

Mais aussi des auteurs déchus de leur nationalité, Florent Pagny qui publie son autobiographie, la plateforme d’écriture Fyctia qui lance son concours...