L'éditeur britannique Puffin s'est entendu avec les ayants droit de Roald Dahl pour réécrire certains de ses textes, occasionnant des accusations de censure par certains. D’autres, dont la maison britannique elle-même, ont parlé d’une simple adaptation aux mœurs d’aujourd’hui. Le Guardian a exhumé une conversation entre l’auteur jeunesse et le peintre Francis Bacon. Roald Dahl confiait au peintre une de ses craintes : que l'on retouche ses textes...

Cette semaine, l’émission ECRIRE se penche sur l’écriture de films documentaires. Aurélie Lévy profite de la sortie aux USA de son roman graphique Queenie, la marraine de Harlem pour s’entretenir avec le réalisateur Indien Shaunak Sen dont le film All That Breathes (HBO) lauréat du prix du meilleur documentaire à Sundance et à Cannes est nominé aux Oscars.

Comme beaucoup de pays, les habitudes de lectures des Espagnols ont connu un véritable boom avec la pandémie. Une fois l’effet « confinement » passé, qu’en est-il de ces usages ? Ils continuent discrètement d’augmenter au fil des années, pour atteindre 64,8 % de lecteurs et lectrices au sein de la population en 2022.

Les foires du livre, lorsqu'elles sont tournées vers l'international, accueillent toutes sortes de pays, dans un souci de mêler les cultures et de favoriser les traductions et autres échanges littéraires et commerciaux. Une ouverture toutefois tributaire de la géopolitique. En Allemagne, la Foire du Livre de Leipzig a ainsi refusé la candidature du Centre islamique de Hambourg, « étroitement lié au régime iranien ».

Mais aussi L'UNESCO qui recherche Capitale mondiale du livre 2025 désespérément, les finalistes du Prix ​​international de la fiction arabe, des prix de traduction créés en mémoire de Sophie Castille, les dysfonctionnements de l’IRCEC...