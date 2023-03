Newsletters

J.R.R. Tolkien est mis à l’honneur à l'occasion d'une grande exposition du Fonds Hélène & Édouard Leclerc (FHEL) dans le centre-ville de Landerneau (Finistère). Intitulée Sur les traces de Tolkien et de l’Imaginaire médiéval, elle présentera du 25 juin 2023 au 28 janvier 2024 plus de 250 dessins et peintures de l’illustrateur canadien John Howe. Et bien d’autres inédits.

La Loi Darcos, qu’aura tant vantée Emmanuel Macron, a pris un camouflet. Dans son avis circonstancié, la Commission européenne considère le tarif minimal pour les frais de port comme « une restriction de la libre circulation des services ».

Légende de la science-fiction, Ray Bradbury s’éteignait en juin 2012. Il laissait derrière lui d’importantes archives personnelles, confiées à la bibliothèque publique de Waukegan, sa ville natale. La grande majorité du leg fut entreposée à l’abri des regards, dans les réserves de l’établissement. Pour rendre hommage à l’auteur et ouvrir l'accès à ces trésors, livres et artefacts seront exposés dans ce qui fut sa bibliothèque d’enfance et son inspiration.

Inviter un auteur plusieurs fois condamné pour incitation à la haine comporte le risque de quelques dérapages racistes. Lorsque cela se produit sur Sud Radio, avec André Bercoff derrière le micro, les probabilités grimpent en flèche.

Mais aussi une distribution automatisée en pleine crise du papier, les romans sur la cordonnière Victoire Du Sault bientôt au cinéma, les journées Poët Poët...