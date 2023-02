Newsletters

En 2012, un certain Arnaud Montebourg inaugurait un entrepôt d’Amazon en Bourgogne. Le ministre du Redressement productif donnait le la des étroites relations entre le géant américain et le quinquennat de François Hollande. Onze ans plus tard, c'est apothéose : Jeff Bezos devient Chevalier de la Légion d’honneur.

Quatre ans de prison pour Jean-Michel Arroyo, dont 30 mois avec sursis. Le tribunal de Béziers a reconnu l'accusé coupable des faits de violences conjugales et menaces de mort. Placé en mandat de dépôt, l'auteur qui avait repris Les aventures de Buck Danny « Classic » (Dupuis) interjetera appel de la décision, et recouvrer sa liberté.

5 éditeurs juridiques, Dalloz, Lexbase, Lexisnexis, Lextenso et Wolters Kluwers France, ont été condamnés ce jeudi 23 février pour procédure abusive par le tribunal de commerce de Paris. Ces derniers ont assigné en justice Forseti en 2020, structure éditrice du moteur de recherche, Doctrine.fr, pour concurrence déloyale. La justice a relevé « une pression judiciaire hors de proportion avec les reproches formulés ».

Guillermo del Toro n’en fini plus d’adapter des textes pour la plateforme Netflix : après un Pinocchio tiré du classique de Carlo Collodi, le réalisateur mexicain s’attaque au Géant enfoui (trad. Anne Rabinovitch) du Prix Nobel de littérature 2007, Kazuo Ishiguro.

Mais aussi IA et copyright, l’art littéraire consacré à la bonne gouvernance, reconstruire l'industrie du livre en Ukraine...