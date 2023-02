Newsletters

Interrogée dans un podcast sur l’impact des controverses et des accusations de transphobie sur son héritage, l’autrice d’Harry Potter a déclaré ne pas s’en soucier. « Peu importe, je serai morte », souligne l’écrivaine.

Lecteur itinérant, Marc Roger parcourra 5000 km à pied sur les bord de l’Atlantique, ne marquant de pauses que pour lire… ou ramasser des déchets. Ce voyage d'une année, de ville portuaire en ville portuaire, évoquera le monde marin et balnéaire, ses richesses, ses beautés et ses périls, ses enjeux écologiques, économiques, culturels et touristiques.

Une découverte pourrait remettre en cause toute l’Histoire de la physique. Le Codex Arundel n’avait visiblement pas révélé tous ses secrets : sur deux pages, on peut y trouver des dessins montrant un pichet d’eau dont le contenu se déverse sous forme de grosses gouttelettes circulaires. Des schémas qui attirèrent l’attention d’un professeur d’aéronautique au California Institute of Technology.

Mais aussi un jeu de société autour de la BD de Jodorowsky et Moebius, fausses unes et journaux parodiques exposés à la BnF, l'ASMR pour bibliophiles...