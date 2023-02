Newsletters

L'attention des éditeurs et des auteurs envers les représentations et la puissances des mots n'est pas nouvelle, et même au cœur de leurs métiers. Mais de plus en plus d'œuvres, en particulier patrimoniales, sont relues à la lumière d'une prise en compte des stéréotypes et autres figures de la stigmatisation.

Entre 30 et 50 millions $ : c’est ce que vaudrait une Bible hébraïque du Xe siècle, rendant le texte ancien, potentiellement, le livre, manuscrit ou imprimé le plus cher jamais vendu aux enchères. Il dépasserait alors la vente de 43,2 millions $ d’une première édition de la Constitution américaine en 2021. C’est Sotheby’s qui organise la vente en mai à New York.

Reza Khandan Mahabadi et Arash Ganji, auteurs iraniens emprisonnés depuis le mois d'octobre 2020 en Iran, ont été libérés, indiquent PEN America et le Centre Raoul Wallenberg pour les Droits de l'homme. Une longue lutte aura été nécessaire pour faire plier les autorités.

Le créateur des sagas spatiales épiques Galaxy Express 999 (traduit du japonais par Uchu Senshi Edomondo et Sébastien Kimbergt, éditions Kana) et Capitaine Albator (traduit par Sylvain Chollet, éditions Kana) est décédé d’une insuffisance cardiaque le 13 février à l’âge de 85 ans. Il laisse derrière lui une œuvre prolifique et reconnue dans le monde entier.

Mais aussi le roman Cœur de Slush qui arrive sur grand écran dès juin, Monica Sabolo et Joann Sfar au salon du livre de Genève, le Pass Culture...