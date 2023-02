Newsletters

On pleurera avec une certaine retenue la mort du chat qui arpentait les étagères de la plus célèbre librairie du monde, et qualifiée de plus belle, Acqua Alta, à Venise.

On pleurera avec plus de tristesse en revanche le décès de Brigitte Smadja : autrice jeunesse, elle porta le théâtre au sein de L’école des loisirs. Et bien plus encore.

Aux États-Unis, on s’empoigne : un récent éditorial du prestigieux quotidien américain fait hurler. Quand le New York Times défend JK Rowling, sur la question de la transphobie, rien ne va plus.

En France, ce sont les libraires qui s’arracheraient les cheveux. La valse des prix qui se danse actuellement contraint à des mises à jour très régulières des tarifs publics. Un exercice de réétiquetage que le Médiateur du livre impose d’opérer sans tarder.

Heureusement, notre #ActuaLittéAime du week-end apportera un peu de légerté dans ce monde parfois absurde. N'hésitez pas à consulter, pour plus de choix encore, les Michroniques de la semaine.

Excellent début de semaine.

Excellentes lectures.