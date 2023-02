Newsletters

Les résultats de l’année 2022 ont mis le groupe Lagardère sur un petit nuage : plus de 6 milliards € de chiffre d’affaires, un résultat épatant côté Travel Retail. Au point de regarder l’avenir avec une certaine sérénité, y compris du côté des acquisitions à envisager.

Avec 6,929 milliards € de chiffre d’affaires, le groupe fait exploser les compteurs : une croissance de 28,3 %, avec un résultat de 438 millions € contre 249 millions € en 2021). L’année 2022 est surtout portée par le Travel Retail, quand l’édition maintient un certain niveau de réussite, avec un léger repli.

Personnalité incontournable de la littérature romanche, Leta Semadeni reçoit le Grand Prix suisse de littérature 2023 pour l’ensemble de son œuvre. Le Prix spécial de médiation va cette année au projet « Roman d’école » qui consiste à offrir un accompagnement à des jeunes gens pour écrire un roman.

Ce 15 février, une audience de plaidoiries se tenait à la cour d’appel de Paris. L’écrivain El Hadji Diagola et son avocat, Me Jean-Baptiste Ngandomane, ont interjeté appel après que leur dossier a été jugé irrecevable le 12 mai 2022 par la juge. Cette dernière avait estimé que les éléments étaient insuffisants pour une plainte en contrefaçon à l’encontre d'un certain Michel Houellebecq.

Mais aussi Gomorra de Roberto Saviano adapté en jeu vidéo, les 4 finalistes du Prix des Hussards 2023...