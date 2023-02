Newsletters

Ce 15 février devait marquer la clôture des dossiers établie par Vivendi pour le rachat d'Editis. Silence radio chez l'intéressé, et pourtant, cinq candidats sortent du chapeau.

Difficile de savoir si Nicolas Pacaud a pris l’appel de Will Smith pour argent content. Mais peut-être que la chanson Welcome To Miami, aura motivé le Français. Une ville accueillante, au point d'y ouvrir, voilà trois ans, une librairie francophone jeunesse My Bulle Toys. Avec en plus, des jouets et jeux éducatifs.

En juillet 2022, Nextory France lançait son offre de forfait horaire pour ses livres audio, sortant du système de crédit unique mensuel qui faisait la norme du secteur dans l'hexagone. Aujourd’hui largement adoptée par les autres acteurs, cette stratégie fait l'objet d'un premier bilan de la structure dirigée par Hélène Mérillon : +130 % de temps d’écoute.

Rodolfo Reyes, neveu de l'écrivain chilien Pablo Neruda (1904-1973), affirme que son oncle est mort empoisonné, vraisemblablement par le gouvernement militaire d'Augusto Pinochet. Un comité international de scientifiques a retrouvé des bactéries Clostridium botulinum dans l'organisme de l'auteur, qui valident la thèse d'un assassinat.

Cette année, pour la troisième fois après les éditions de 1991 et 2002, le pays à l’honneur du Festival du Livre de Paris est l’Italie. Une grande fête de l’amour pour la lecture a été annoncée le mardi 14 février à l’Institut culturel italien. Parmi les quelque 200 invités, une cinquantaine de voix viendront du Bel Paese, des auteurs et autrices déjà bien installées dans le panorama français jusqu’aux personnalités moins connues.

Mais aussi François Hollande au théâtre, Maupassant qui dessine des pénis, le Prix Landerneau Album Jeunesse...