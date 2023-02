Newsletters

Des trois zones qui constituent Magnapole, c’est dans la troisième, la plus défavorisée, celle qui ne bénéficie d’aucun dôme climatique pour la protéger des précipitations soudaines, violentes, intenses et surtout acides, que Zem Sparak a choisi de résider. Depuis de nombreuses années.

Crimes et développement personnel : bienvenue dans le Breaking Bad du bien-être ! Il n'y a guère de métier plus éprouvant pour les nerfs que celui d'avocat de la mafia. Björn Diemel en sait quelque chose.

La colline Crimée, on y entend le crime et on entrevoit sa douce vie au bord de la mer Noire. Le plus français des Sibériens, Andreï Makine, nostalgique comme jamais, et toujours aussi pudique, raconte le XXe siècle de la Russie révulsée, dans L’Ancien calendrier d’un amour.

Ce roman s’inspire d’une histoire vraie, celle du musée d’Art contemporain de Téhéran dont le destin est intimement lié à celui de son gardien lors de la révolution islamique.

Mais aussi Aurora Cornu, le gardien de Téhéran, des avant-parutions, des avant-critiques, des extraits, et bien plus à découvrir...