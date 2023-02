Newsletters

En quoi les livres nous changent la vie ? Quelles lumières ou quels voyants sont-ils pour comprendre la course folle du monde d'aujourd'hui ? Cette semaine, La Grande Librairie se penche sur les pouvoirs insoupçonnés de la littérature. Quatre écrivains lecteurs nous emmènent sur le chemin de personnages, de destins et de voix qui nous épaulent et nous éclairent, dans tous les sens du terme.

La Fondation Martin Bodmer proposera, à partir du 3 mars, et jusqu’au 9 juillet, une exposition autour d’une sélection « des plus impressionnants » manuscrits enluminés, extraits des réserves d’une quinzaine de bibliothèques suisses. Des trésors datés des IIIe-XVIe siècles, dont une belle part n’a jamais été montrée au public.

Le ministère de l'Éducation de Floride a adopté une nouvelle législation qui cible tant les professeurs que la pluralité de l'enseignement. Les premiers encourront des poursuites judiciaires pour un crime odieux : avoir donné accès à des livres considérés comme « obscènes ». Reste à savoir qui attribue le qualificatif...

Mais aussi le chiffre d'affaires de l'édition qui chute aux États-Unis, la réforme des retraites, Airbnb qui propose une nuit aux côtés du Fantôme de l’Opéra...